Бывшему главе азербайджанской диаспоры на Урале Шыхлински дали девять лет

Кировский районный суд Екатеринбурга признал бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински и его сына Мутвалы Шыхлински виновными в применении насилия в отношении представителя власти. Шыхлински-старшего приговорили к девяти годам колонии строгого режима, его сына — к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Шахин Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шыхлински

Уголовное дело в отношении Мутвалы и Шахина Шыхлински было возбуждено после массовых задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге летом 2025 года. В июле сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию тогдашнего главы диаспоры Шахина Шыхлински. Он находился в автомобиле у ТЦ «Баку Плаза» в Екатеринбурге. За рулем сидел Мутвалы Шыхлински. По версии следствия, силовики стали вытаскивать Шыхлински-старшего из машины, после чего водитель резко сдал назад и сбил одного из сотрудников ФСБ.

Мутвалы Шыхлински заявил, что его напугали действия силовиков, которые выбивали стекла в машине и держали в руках оружие. В начале марта Шахину Шыхлински назначили 22 года колонии строгого режима по другому делу — об убийстве и покушении, совершенных в 2001 и 2010 годах. Совокупный приговор бывшему главе диаспоры составил 24 года. Первые четыре года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.

Помимо Шахина Шыхлински, по делу об убийстве и покушении проходили еще шесть членов диаспоры. Их приговорили к срокам от 10 лет до 21 года. По версии обвинения, члены этнической группировки в мае 2001 года убили бизнесмена Юнуса Пашаева, который торговал одеждой на рынке «Таганский ряд» в Екатеринбурге. Как следует из материалов дела, его зарезали около кафе «Металлон». В мае 2010 года было совершено покушение на Фехруза Ширинова. Мотивом стал раздел сфер влияния и борьба за лидерство между членами диаспоры, считает следствие.

