Детское питание вскормило управленца

В АО «Прогресс», производящем детское питание под брендом «Фрутоняня», сменился гендиректор. На смену выходцу из PepsiCo Роману Рыбакову пришел Павел Виноградов, топ-менеджер из структур бизнесмена Владимира Лисина, который предположительно в конце 2024 года купил АО «Прогресс». Эксперты связывают назначение с усилением контроля со стороны нового собственника.

Как обнаружил “Ъ” в СПАРК, 8 апреля 2026 года новым гендиректором АО «Прогресс», выпускающего детское питание «Фрутоняня», стал Павел Виноградов. Он пришел на смену Роману Рыбакову, бывшему топ-менеджеру PepsiCo, возглавлявшему компанию с февраля 2025 года. В АО «Прогресс» на запрос “Ъ” не ответили.

По данным СПАРК на конец 2022 года, Павел Виноградов входил в совет директоров АО «Волга-Флот» как заместитель гендиректора по стратегии и развитию. Конечный бенефициар компании — миллиардер Владимир Лисин. Как сообщал “Ъ” в сентябре 2024 года, структуры господина Лисина выкупили АО «Прогресс» оценочно за 80–85 млрд руб. До этого бизнес принадлежал Ольге Белявцевой, Николаю и Юрию Борцовым. После кончины господ Борцовых их доли в бизнесе перешли к Нине и Светлане Борцовым.

АО «Прогресс» — крупный российский производитель детского питания, смесей и соков, созданный в 1988 году. В его портфель входят бренды «Фрутоняня», «Фанни Ямми», Infany. По собственным данным, мощности предприятия позволяют выпускать до 2 млрд упаковок продукции в год. Производственный комплекс расположен в Липецке. Согласно СПАРК, в 2025 году выручка компании увеличилась на 8%, до 52,1 млрд руб., чистая прибыль — на 27%, до 10,2 млрд руб.

По данным аналитической компании NTech, «Фрутоняня» — один из самых популярных брендов детского питания в России, уступает только «Агуше», принадлежащей PepsiCo. Доля продаж «Фрутоняни» в 2025 году среди всего детского питания в натуральном выражении составила 29%, в денежном — 31%.

Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев говорит, что средний срок работы гендиректора в крупном российском холдинге сегодня не превышает три года, в то время как ранее этот показатель составлял пять лет.

По его словам, существует несколько основных причин для смены топ-менеджера на таком уровне: невыполнение плана по EBITDA или смена стратегии компании.

Самая частая причина, отмечает господин Чихачев, это смена собственника. По его мнению, предыдущий гендиректор Роман Рыбаков, выходец из PepsiCo, был логичным выбором на этапе интеграции: нужен был человек с экспертизой на рынке FMCG. Последующая замена на управленца из структур господина Лисина — это переход от стабилизации к полноценному встраиванию актива в новый холдинг.

Управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев отмечает, что чаще всего при смене руководства предпочитают топ-менеджера из аналогичной отрасли. Человеку из другой сферы обычно нужно дополнительное время на понимание нюансов и специфики бизнеса.

По оценке гендиректора рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяны Доляковой, даже опытному руководителю из другой сферы может потребоваться до года, чтобы разобраться в специфике бизнеса.

Впрочем, Алексей Чихачев отмечает, что кросс-отраслевые переходы менеджеров — это распространенная практика. По его оценке, сейчас по такой схеме проводятся 35–40% назначений на позицию CEO. Для первого лица отраслевая экспертиза не всегда главный фактор, так как его задача «не варить пюре, а управлять системой, которая его варит», считает эксперт.

Управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев оценивает зарплату топ-менеджера на уровне АО «Прогресс» в 2,5–3 млн руб. в месяц в виде фиксированной части. 50–100% от совокупного годового оклада могут составлять бонусы при выполнении KPI, добавляет он. Алексей Чихачев оценивает совокупный доход топ-менеджера в 40–90 млн руб. в год.

