«Аскона» решила увеличить среднюю площадь магазинов в России на 50%

Сеть магазинов мебели и товаров для сна «Аскона» решила сконцентрироваться на развитии крупноформатных магазинов. Среднюю площадь новых торговых точек планируется увеличить минимум на 50%. Компания также рассматривает возможность запуска двух-трех гипермаркетов нового формата с расширенной категорией товаров для дома, сообщили «Ъ» в компании.

Сейчас средняя площадь магазинов «Асконы» составляет около 320 кв. м. На рынке не так много помещений, которые могут подойти для магазинов «Асконы» нового формата, считает эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.

Увеличение средней площади торговых пространств нетипично для ритейла в целом, отмечает руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова. Сейчас компании чаще приходят к сокращению средней площади офлайн-магазинов и ассортимента, оставляя лишь самые популярные позиции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейлеру не спится».