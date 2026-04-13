Ритейлеру не спится

Сеть магазинов мебели и товаров для сна «Аскона» планирует сконцентрироваться на развитии крупноформатных торговых объектов. Они будут как минимум вдвое больше существующих. Такая концепция сейчас не типична для ритейла, однако офлайн-розница ищет ответы на вызовы, поставленные маркетплейсами. Но проблемами могут стать недостаток подходящих площадей для больших магазинов и ухудшающаяся ситуация на потребительском рынке, предупреждают эксперты.

Как сообщили “Ъ” в «Асконе», компания планирует поменять подход к развитию своих офлайн-магазинов. Для реализации новой стратегии компания планирует увеличить среднюю площадь новых магазинов минимум на 50%, сформировав точки нового формата площадью от 600 до 1,5 тыс. кв. м в крупных торговых центрах. Для сравнения: сейчас средняя площадь магазинов «Асконы» составляет всего около 320 кв. м. Кроме этого, сеть рассматривает возможность запуска двух-трех гипермаркетов нового формата с расширенной категорией товаров для дома.

Вероятно, это ответ ритейлера на агрессивную экспансию онлайн-торговли в этом сегменте. В 2025 году 79% мебели в России было куплено через интернет, в основном через маркетплейсы, следует из данных T-Data.

Владимир Седов основал ГК «Аскона», крупного производителя товаров для сна, в 1990 году. С 2010 года партнером «Асконы» стал шведский концерн Hilding Anders, выкупивший 51%. В дальнейшем он увеличил свою долю в «Асконе» до 73%. В августе 2025 года ГК официально объявила о завершении процедуры обратного выкупа и переходе всех активов под полный контроль Владимира Седова. По данным СПАРК, выручка операционного юрлица группы ООО «ТД "Аскона"» по итогам 2024 года снизилась на 17,4%, до 40,5 млрд руб., чистая прибыль выросла более чем втрое, до 1,1 млрд руб.

Подходящих для «Асконы» магазинов не так много на рынке, констатирует эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. При этом увеличение средней площади торговых пространств нетипично для ритейла в целом, отмечает руководитель проектов практики «Корпоративные финансы» компании Strategy Partners Людмила Ракова. Сейчас компании чаще приходят к сокращению средней площади офлайн-магазинов и ассортимента, оставляя лишь самые популярные позиции (см. “Ъ” от 16 сентября 2025 года). Например, в продуктовом ритейле за год средняя площадь магазинов уменьшилась на 1,1%, до 309,5 кв. м, следует из данных Infoline.

В большинстве случаев сегодня операторы очень аккуратны в развитии своих розничных сетей, фокусируются на предложениях от торговых центров с высоким трафиком и не склонны экспериментировать с форматами своих магазинов, отмечает старший консультант департамента торговой недвижимости CMWP Татьяна Юдина. В «Асконе» указывают на необходимость расширения ассортимента от товаров для спальни до комплексного предложения для всего дома. Частота покупок становится гораздо выше: за матрасом покупатель приходит раз в пять-семь лет, за постельным бельем — раз в год, поясняют в компании.

Владимир Седов, основатель ГК «Аскона», январь 2026 года, в интервью радио РБК: «Учитывая опыт кризисов 2008–2014 годов, объем мебельного рынка в России в 2026 году может сократиться минимум на четверть».

Реализовать задуманную концепцию развития офлайн-розницы «Асконе» будет сложно еще и потому, что потребители стали меньше тратить на покупку мебели. По данным «Сбер Индекса», в феврале 2026 года номинальные расходы потребителей на приобретение мебели и предметов интерьера сократились на 7,2% год к году. В марте ситуация ухудшилась: на неделе 23–29 марта речь шла уже о снижении на 9% год к году. Это также может стать преградой для активного развития мебельных магазинов.

Алина Мигачёва, София Мешкова