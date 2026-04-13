Глава итальянской Eni призвал отложить запрет ЕС на поставки СПГ из России

Гендиректор крупнейшей в Италии нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци призвал отложить запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Такое решение необходимо, чтобы преодолеть энергетический кризис из-за закрытия Ормузского пролива, которое господин Дескальци назвал «важнейшим событием последних 40 лет».

«Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на 20 млрд куб. м СПГ, поступающего из России»,— сказал Клаудио Дескальци во время выступления в политической школе правоконсервативной партии «Лига» (цитата по Corriere Della Sera).

Глава Eni предложил отложить запрет, чтобы избежать усугубления дисбаланса спроса и предложения в Европе, вызванного сокращением поставок природного газа с Ближнего Востока. По его словам, наиболее критична ситуация с авиационным топливом и дизельным топливом для автомобилей. Ухудшает ситуацию закрытие НПЗ в Европе, что снижает производственную автономию стран ЕС. «Европа потребляет около 60 млн т авиационного топлива и импортирует 35% из них»,— отметил господин Дескальци.

В январе страны ЕС согласовали запрет на импорт российского СПГ с начала 2027 года, на трубопроводный газ — с осени того же года. Нарушителям санкционного режима будут грозить штрафы в размере 300% от суммы сделки или 3,5% от годового оборота. В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возвращение к российским энергоресурсам стало бы для ЕС стратегическим просчетом. По данным Financial Times, из-за конфликта на Ближнем Востоке Европа увеличила импорт российского СПГ в первые три месяца 2026 года.