Фон дер Ляйен оценила идею возвращения к российским энергоресурсам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала предложение вернуться к закупкам российских энергоресурсов в условиях энергокризиса, который может стать результатом конфликта на Ближнем Востоке. По ее словам, такой расклад не обезопасит Евросоюз, а сделает его «более слабым» и «более уязвимым».

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters Урсула фон дер Ляйен

«В условиях текущего кризиса некоторые заявляют, что нам следует отказаться от нашей долгосрочной стратегии и даже вернуться к российским энергоресурсам. Это будет стратегическим просчетом,— сказала Урсула фон дер Ляйен. — Это сделает нас более зависимыми, более уязвимыми и более слабыми».

В связи с эскалацией между Израилем и Ираном Ормузский пролив, который был ключевым направлением для экспорта нефти с Ближнего Востока, оказался фактически заблокирован, что привело к резкому росту цен на нефть. Страны G7 уже попросили МЭА разработать сценарий высвобождения нефтяных резервов из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шок и инфляционный трепет».

Анастасия Домбицкая