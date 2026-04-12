Press TV: Иран не позволил двум эсминцам США войти в Ормузский пролив

Два американских эсминца пытались войти в Ормузский пролив 11 апреля, сообщает иранский телеканал Press TV. По его информации, корабли были «в нескольких минутах от полного уничтожения» силами Ирана.

По данным Press TV, экипаж эсминцев USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson отключил систему передачи данных о местоположении. Корабли выдавали себя за суда Омана, которые осуществляли транзит в южной части Оманского залива.

Когда корабли и сопровождавшие их фрегаты достигли входа в Персидский залив, Иран нацелил на них ракеты, утверждает телеканал. Кораблям было дано 30 минут на то, чтобы повернуть назад. Эсминцы «немедленно отступили», пишет Press TV.

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. После переговоров американской и иранской делегаций президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива ВМС США. Корпус стражей исламской революции заявил, что контролирует маршрут и пообещал «жестко пресекать» попытки кораблей приблизиться к нему.

