МИД Саудовской Аравии вызвал посла Ирака из-за ударов БПЛА

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало посла Ирака, чтобы выразить обеспокоенность по поводу «продолжающихся вопиющих ударов беспилотниками и угроз таких ударов» с территории этой страны. Об этом сообщают Reuters и Gulf Business. В МИДе заявили, что на встрече с послом «подчеркнули важность ответственной реакции Ирака на эти угрозы и атаки».

В саудовском МИДе не сообщили, какие именно удары с иракской территории имелись в виду. На территории Ирака действуют проиранские группировки, которые после начала войны в Иране начали активно наносить удары с использованием ракет и беспилотников по американскому посольству в Багдаде, а также по другим объектам.

Яна Рождественская