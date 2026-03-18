AFP и Reuters: по посольству США в Ираке ударили ракетами и дронами

18 марта посольство США в Ираке подверглось атаке дронов и ракет. Об этом сообщают Reuters и AFP со ссылкой на источники.

«Посольство стало целью атаки беспилотников и ракет»,— утверждают источники.

Один из собеседников сообщил, что один дрон упал непосредственно на территорию посольства. По словам другого источника, объект упал недалеко от ограждения.

Источники Reuters сообщили 17 марта, что по меньшей мере три беспилотника нанесли удары по дипломатическому учреждению США, расположенному вблизи Международного аэропорта Багдада.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана американское посольство в Багдаде неоднократно подвергалось атакам со стороны проиранских группировок в Ираке. 14 марта посольство призвало граждан США покинуть Ирак или держаться как можно дальше от американских дипломатических представительств в стране.

Анастасия Домбицкая