Сотрудник разведки Ирака погиб при ударе беспилотника в Багдаде

Сотрудник иракской разведки погиб в результате удара беспилотника возле штаб-квартиры спецслужбы в Багдаде. Об этом сообщила пресс-служба объединенного оперативного командования Ирака.

В заявлении указано, что дрон запустили «преступные группы». AFP со ссылкой на сотрудника службы безопасности и источник в иракских службах экстренной помощи сообщило о ранении еще одного офицера.

Об ударе БПЛА по зданию иракской разведывательной службы в Багдаде сегодня сообщал телеканал Al Jazeera. По его информации, атака была нацелена на штаб в районе Мансур на западе города.