Reuters: в Нигерии 200 человек погибли в результате авиаудара по рынку

По меньшей мере 200 человек погибли в результате удара, нанесенного самолетами нигерийских ВВС, по сельскому рынку в штате Йобе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, в числе которых местные жители и один из членов местного совета.

В руководстве ВВС Нигерии заявили, что нанесли удары по позициям исламистской группировки «Боко Харам» в соседнем штате Борно, но ничего не сообщили об ударе по рынку. Власти Йобе признали, что авиаудар был нанесен по району, расположенному рядом с еженедельным рынком Джилли, и что некоторые его посетители пострадали. Подробностей они не сообщили.

Член местного совета Лаван Занна Нур Гейдам заявил, что, по его оценке, в результате авиаудара погибло более 200 человек. Примерно так же оценили число погибших еще несколько местных жителей и представитель неназванной международной гуманитарной организации.

Рынок Джилли находится на границе со штатом Борно, где активно действуют исламистские группировки и проводятся антитеррористические операции. В марте в трех терактах в этом штате погибли по меньшей мере 130 человек.

