В результате трех терактов в Нигерии погибли и пострадали более 130 человек

По меньшей мере 23 человека погибли и 108 получили ранения в результате терактов в городе Майдугури, столице северо-восточного штата Борно в Нигерии. Предположительно, взрывы были устроены смертниками. Об этом сообщили в полиции штата, передает Reuters.

Взрывы произошли в трех местах — у входа в университетскую больницу Майдугури и на двух местных рынках. Об этом Associated Press (AP) рассказал руководитель оперативного отдела Национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Нигерии Сираджо Абдуллахи. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты.

Губернатор штата Борно Бабагана Зулум осудил преступления и заявил, что «недавний всплеск нападений неразрывно связан с интенсивными военными операциями в лесу Самбиса». В лесном массиве расположены лагеря экстремистских группировок, в том числе «Боко Харам» — самой многочисленной группировки в Нигерии. Ее участники добиваются создания исламского государства в северной части страны. В этом месяце «Боко Харам» уже несколько раз нападала на армейские базы по всему штату Борно и захватывала оружие.