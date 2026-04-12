В Витязево собрали более тысячи мешков грунта с мазутом

В селе Витязево на пляже «Тортуга» собрали более тысячи мешков грунта с нефтепродуктами. Специалисты прошли 400 м береговой полосы, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

С утра 12 апреля к очистке берега приступили 60 человек. «Всего необходимо убрать около 700 м береговой полосы вдоль уреза воды»,— добавили в оперштабе.

«Ъ-Кубань» писал, что за последние двое суток на побережье Анапы обнаружили более 200 погибших и измазанных в нефтепродуктах птиц.

Дмитрий Холодный