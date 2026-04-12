Швеция отпустила шедшее из России судно Hui Yuan под панамским флагом

Власти Швеции разрешили сухогрузу Hui Yuan под панамским флагом, задержанному береговой охраной в Балтийском море, продолжить путь. Утверждалось, что судно с грузом угля вышло из российского порта и направлялось в Испанию.

«Мы допросили капитана, он признал, что совершил правонарушение, но без злого умысла», — заявил SVT старший прокурор Хокан Андерссон.

Шведские власти сообщали, что причиной для задержания судна стало нарушение экологического кодекса — во время промывки палубы в море попали остатки угля. Сухогрузу разрешили продолжить путь после выплаты штрафа. Граждан России на борту нет, сообщили ранее в посольстве РФ в Стокгольме.