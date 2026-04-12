SVT: Швеция задержала в Балтийском море шедшее из России судно Hui Yuan

Береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом. По предварительным данным, судно шло из России. Шведские власти обвинили сухогруз в нарушении экологических норм. Основанием для задержания стало то, что с борта в море якобы скидывали уголь, передает SVT.

Грузовое судно Hui Yuan, задержанное шведскими властями

Фото: Mike Cullom / Marine Traffic Грузовое судно Hui Yuan, задержанное шведскими властями

По данным шведских властей, судно с грузом угля следовало в испанский Лас-Пальмас. В субботу самолет береговой охраны заметил, как экипаж сухогруза мыл палубу, вследствие чего угольная пыль попадала в воду.

Сейчас судно стоит на якоре возле Истада. В воскресенье утром сотрудники береговой охраны поднялись на борт и начали досмотр. Ожидается, что капитану предъявят обвинение в нарушении экологического кодекса.

Представитель береговой охраны заявил SVT, что указанное судно не относится к «российскому теневому флоту» и не подпадает под действие санкций. Однако задержание сухогруза стало «частью новой, более активной стратегии» по предотвращению нарушений на море.