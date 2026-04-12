На задержанном Швецией судне Hui Yuan не оказалось российских моряков

Российских граждан нет в составе экипажа сухогруза Hui Yuan, который задержала в Балтийском море береговая охрана Швеции. Об этом «РИА Новости» сообщили в российском посольстве в Стокгольме. Дипломаты рассказали, что подавали соответствующий запрос шведским властям.

«Береговая охрана в рабочем порядке сообщила, что российских граждан на борту нет», — сказали в дипмиссии.

По данным местных СМИ, судно под панамским флагом перевозит уголь из российского порта и направляется в Испанию. Шведские власти заявили, что сухогруз не подпадает под санкции, но его подозревают в нарушении экологических норм.