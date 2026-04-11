CENTCOM: США начали операцию по разминированию Ормузского пролива

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали подготовку к разминированию в Ормузском проливе. Об этом командование сообщило в X.

Эсминцы ВМС США USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy «прошли через Ормузский пролив и приступили к операции в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана», указано в сообщении.

«Сегодня мы начали процесс создания нового прохода и вскоре поделимся этим безопасным маршрутом с морской индустрией, чтобы способствовать свободному движению торговли»,— заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. В ближайшие дни к разминированию присоединятся дополнительные силы США, включая подводные беспилотники, добавили в Центральном командовании.

О том, что США начали разминировать Ормузский пролив, сегодня заявил президент США Дональд Трамп. Журналист Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на источники, что несколько американских военных кораблей прошли через Ормузский пролив без согласования с Ираном. При этом высокопоставленный представитель Вооруженных сил Ирана назвал это сообщение ложным. Если к Ормузскому проливу приблизятся военные корабли США, они сразу станут целью для иранских военных, заявил он.