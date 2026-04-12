Более 20 населенных пунктов отрезало от автодорог из-за паводка на Среднем Урале

В Свердловской области, по данным на 12 апреля, паводками затоплено восемь мостов, временно ограничено движение автотранспорта к 21 населенному пункту, сообщили в департаменте информационной политики региона. В четырех населенных пунктах области подтоплено 29 приусадебных участков, включая один частный дом и два садовых участка.

«Для обеспечения жизнедеятельности в населенных пунктах на период весеннего половодья созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь»,— сообщили в департаменте.

Так, у села Яр Талицкого округа с 20 марта разобран мост через реку Пышма и временно ограничено автотранспортное сообщение с д. Заречная и д. Заселина.

«В связи с общим повышением уровня воды в р. Ница (у г. Ирбит до 605 см, +5 см за сутки) временно закрыто движение по низководному мосту у с. Елань (ограничено сообщение с д. Яр) и у с. Городище (ограничено сообщение с д. Боровикова и д. Красный Бор). Организована паромная переправа»,— сообщили в департаменте обстановку по Байкаловскому району.

В Туринском округе уровень воды в Туре за сутки вырос на 23 см и составил 434 см. Там затоплены низководные мосты у с. Жуковское (ограничено сообщение с с. Кумарьинское) и у с. Липовское (ограничено сообщение с д. Чернышево). Организованы лодочные переправы. Уровень воды в реке Ница в Ирбитском округе за сутки вырос на 5 см и составил 605 см. В результате повышения уровня р. Мурза подтоплен мост у д. Гуни, ограничено сообщение с д. Юдина. По данным департамента, переправа там не требуется, так как возможен проезд спецтехники высокой проходимости.

В Слободо-Туринском районе уровень воды в Туре за сутки повысился на 19 см и составил 545 см. Подтоплены оказались низководные мосты в с. Туринская Слобода, у с. Куминовское и д. Макуй.

Временно ограничено сообщение с 12 населенными пунктами. Организована работа паромных переправ, задействованы паром, буксир и моторная лодка.

В Красноуфимске уровень воды в реке Уфа, напротив, понизился на 15 см и составил 307 см. Там подтоплен участок дороги по ул. Остров. Ограничен подъезд к четырем частным домам, но эвакуация не требуется. Организована лодочная переправа.

В Серовском округе уровень воды в реке Сосьва вырос на 19 см, до 558 см. Ограничено сообщение с п. Подгарничный. В Красноуфимском округе ограничено сообщение для легковых автомобилей с п. Саргая и п. Дегтярка. Имеется объездная грунтовая дорога через д. Татарская Еманзельга (25 км).

В Махневском округе уровень воды в реке Тагил (у д. Трошкова) упал на 62 см, до 310 см. Там ограничено прямое сообщение с д. Трошкова и д. Кокшарова. Имеется объездная грунтовая дорога (5 км).

В поселке Билимбай Первоуральского округа уровень воды в Чусовой (с. Косой Брод) составляет 171 см (–41 см за сутки). Остаются подтопленными 11 приусадебных участков и шесть придомовых территорий. Эвакуация не требуется, но в региональном правительстве сообщают, что там уже подготовлен ПВР на 15 мест в СОШ №22.

В округе Староуткинск уровень воды в Чусовой также понижается, и приусадебные участки там полностью освободились от воды. В Ирбите уровень Ницы за сутки поднялся на 5 см и составил 605 см. Сейчас там подтоплено 14 приусадебных участков.