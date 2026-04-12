В Дагестане жителей двух сел предупредили о возможном прорыве плотины

Жителей дагестанских сел Гергебиль и Кикуни предупредили об опасности прорыва плотины из-за обвалом горной породы в Лакском районе, сообщает пресс-служба администрации Гергебильского района.

«Существует риск прорыва естественной плотины и резкого подъема уровня воды в руслах рек ниже по течению»,— уточняется в сообщении.

Власти района призвали жителей сел не находиться на берегу рек, жителям домов покинуть жилища и на время переехать к родственникам в безопасные районы или в пункты временного содержания, прекратить все хозяйственные и строительные работы, а также постоянно следить за оповещениями официальных источников.

