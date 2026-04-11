В Дагестане задержали инженера прорвавшейся дамбы

Следственный комитет по Дагестану задержал инженера коммерческой компании, которая обслуживала Геджухское водохранилище в Дербентском районе, сообщили в ведомстве.

Этот специалист отвечал за безопасность гидротехнических сооружений, но не обеспечил их надлежащую эксплуатацию. Инцидент произошел 5 апреля 2026 года, когда плотина не выдержала напора воды из-за ливневых дождей, которые резко подняли уровень в водохранилище.

Прорыв дамбы вызвал мощный поток воды, который затопил несколько населенных пунктов, включая поселок Мамедкала, расположенный ниже по течению реки Дарвагчай. Наводнение унесло жизни шести человек, в том числе ребенка, а еще 15,5 тыс. жителей пострадали от затопления. В зоне бедствия оказалось девять селений, свыше 2 тысяч жилых домов и участок федеральной трассы «Кавказ», что парализовало движение и усугубило хаос. Спасатели эвакуировали более 4,1 тыс. человек, а в отдельных отчетах называют цифру до 5 тыс.; власти организовали пункты временного размещения с питанием и медпомощью.

Следствие установило, что на плотине отсутствовали системы контроля за уровнем воды, аварийно-спасательные средства и план действий при чрезвычайных ситуациях. Эксперты зафиксировали дефекты на дамбе еще до аварии, но ответственные лица их проигнорировали. Когда власти ввели режим ЧС, инженер и его подчиненные не предприняли никаких мер для предотвращения прорыва — они не усилили дамбу, не спустили лишнюю воду и не предупредили жителей. Прокуратура Дербента винит в трагедии не только инженера, но и собственников водохранилища, которые не следили за безопасностью сооружений.

Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил эксплуатации гидротехнических объектов, повлекшем гибель людей и ущерб. Сейчас следователи ищут других виновных, включая руководителей компании и владельцев комплекса. Наводнение нанесло серьезный имущественный ущерб: подтопило 28 домов в первые часы, а в зоне риска оказались еще тысячи строений и более 20 тыс. жителей.

Станислав Маслаков