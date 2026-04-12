Двое жителей Белгородской области найдены мертвыми после субботнего обстрела

Двое жителей Шебекино Белгородской области погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Утром на территории частного домовладения обнаружены тела мужчины и женщины — супругов», — написал чиновник в Telegram. Он уточнил, что обстрел произошел накануне днем.

Губернатор соседней Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что регион подвергся атаке БПЛА уже после объявления пасхального перемирия.