Двое взрослых и годовалый ребенок ранены при ударе дрона в Курской области

Курская область подверглась атаке ВСУ после объявления пасхального перемирия, сообщил в Max губернатор Александр Хинштейн. При ударе по заправке во Льгове пострадали двое взрослых и годовалый ребенок.

У ребенка — осколочное ранение головы, его мать получила акубаротравму. Еще один раненый — мужчина с травмой бедра, уточнил господин Хинштейн. Судя по опубликованным губернатором кадрам, при атаке повреждены два автомобиля: у обоих выбиты окна со стороны водительского сиденья, посечен корпус, разломано боковое зеркало слева.

Ранее о нарушении режима прекращения огня сообщали власти Новой Каховки в Херсонской области. При ударе БПЛА пострадал местный житель. Также повреждены три автомобиля и дом.