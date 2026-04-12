В Кремле сообщили о существовании инструкций кораблям по сопровождению танкеров

Российские военные корабли получают инструкции для сопровождения танкеров, но власти не могут разглашать детали. Об этом в комментарии ИС «Вести» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это чувствительная сфера, — сказал господин Песков. — И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными».

Он напомнил, что в последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями «международного пиратства». Страна вправе защищать себя и свою собственность, добавил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что «президент этому уделяет большое внимание».

В середине недели британская пресса сообщила, что российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» сопроводил два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. В Кремле информацию СМИ опровергать не стали. Одновременно министр обороны Великобритании обратился к Владимиру Путину из-за «активности российских подлодок».