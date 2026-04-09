Telegraph: российские танкеры успешно прошли Ла-Манш в сопровождении фрегата ВМФ РФ

Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш, проигнорировав угрозу их потенциального захвата британскими властями, сообщает The Telegraph. По данным издания, проводку судов организовали 8 апреля. За танкерами также следовал корабль британских ВМС, но никаких действий он не предпринял.

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ Фрегат «Адмирал Григорович» (2016 год)

The Telegraph утверждает, что речь идет о танкерах Universal и Enigma, направлявшихся на запад в сторону портового города Плимута. Universal якобы покинул российский порт Высоцк в январе и перевозит сырую нефть. В июле 2025 года этот танкер был внесен Великобританией в санкционный список. Танкер Enigma следует под флагом Камеруна в Турцию, он, как утверждается, вышел из порта Приморска в марте. Этот танкер находится под британскими санкциями с мая прошлого года.

В тот же день, по данным издания, через Ла-Манш прошли еще два российских танкера из санкционного списка. Танкер Desert Kite под флагом Гамбии и танкер Kousai из Сьерра-Леоне проследовали через пролив в противоположном направлении.

По данным аналитиков, с января через территориальные воды Великобритании прошло более 300 судов из российского «теневого флота». Считается, что всего он насчитывает 700 судов, на которые приходится почти 40% российского экспорта нефти. При этом 544 судна находятся под санкциями Великобритании.

В конце марта британский премьер Кир Стармер разрешил военно-морским силам задерживать суда «теневого флота» при проходе через территориальные воды страны. Господин Стармер рассчитывал, что танкеры начнут выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, чтобы избежать задержания. Посольство РФ в Британии назвало идею задержки судов «взрывоопасной».