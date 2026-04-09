Песков прокомментировал данные о сопровождении танкеров российским фрегатом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации в британской прессе, согласно которым российский военно-морской флот начал сопровождать танкеры в европейских водах.

«За последние месяцы неоднократно происходили случаи пиратства. Они нанесли ущерб и нашей стране», — сказал Дмитрий Песков на брифинге. Он добавил, что «мы считаем себя вправе защищать свои интересы».

The Telegraph писала, что фрегат «Адмирал Григорович» провел по Ла-Маншу танкеры Universal и Enigma после того, как британские власти пригрозили задерживать суда «теневого флота».