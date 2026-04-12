12 апреля в Севастополе пройдут мероприятия по борьбе с ПДСС

Сегодня, 12 апреля, в Севастополе пройдут профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он добавил, что проведение учений запланировано до 23:00 (МСК).
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Профилактические мероприятия будут проходить в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи.
«Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.