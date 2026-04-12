Два супертанкера развернулись в Ормузском проливе после переговоров США и Ирана

Два пустых супертанкера собирались пройти в Персидский залив через Ормузский пролив, но в последний момент сменили курс и повернули обратно. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Вечером 11 апреля три супертанкера для перевозки сырой нефти приблизились к проливу со стороны Оманского залива. Утром 12 апреля они подошли к иранскому острову Ларк. Затем два танкера — Agios Fanourios I, который направлялся в Ирак, и пакистанский Shalamar, следовавший к острову Дас в ОАЭ, — развернулись.

Третий танкер, Mombasa B, направился в Персидский залив по одобренному Ираном маршруту. В настоящее время он не передает данные о пункте назначения.

Конкретные причины разворота двух танкеров и успешного прохода третьего неизвестны. Ранее Иран разрешил судоходство по Ормузскому проливу Пакистану и Ираку. Bloomberg указывает, что танкеры повернули обратно в момент, когда переговорщики Вашингтона и Тегерана объявили, что им не удалось достичь соглашения.

Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде 11 апреля, они продлились 14 часов. По завершении встречи обе стороны заявили, что не смогли прийти к общему соглашению. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Тегеран не принял условия Вашингтона. По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, стороны добились прогресса в большинстве вопросов, однако по двум-трем ключевым пунктам остались разногласия. Axios сообщил, что два главных спорных вопроса — ядерная программа Ирана и Ормузский пролив.