Число подтопленных территорий в Удмуртии сократилось на 41 участок за день

144 придомовые территории в Удмуртии остаются подтопленными на утро 12 апреля, сообщили в ГУ МЧС по республике. Это на 41 участок меньше, чем днем ранее.

Вода отступила в поселке Игра: число таких участков снизилось с 63 до 22. В частности, подтоплены 50 придомовых территорий в поселке Кизнер, 39 — в селе Яган, по 12 — в поселках Ува и Балезино. Всего паводок затронул семь муниципалитетов. Остаются подтопленными низководный мост у деревни Гуляево и участок дороги Полом—Поломское.

Паводок в Удмуртии начался 30 марта. В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. Из-за транспортной изоляции Гуляево СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.

По словам председателя правительства Удмуртии Романа Ефимова, на следующей неделе ситуация с паводком в регионе усложнится из-за потепления.