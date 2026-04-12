Правительство создало в Петербурге Национальный исследовательский центр судостроения

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра (НИЦ) судостроения имени академика А. Н. Крылова. Решение принято в рамках реализации указа президента, сообщается на сайте кабмина.

Новый центр создается путем реорганизации ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге. Предприятие преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А. Н. Крылова». Минпромторгу поручено завершить мероприятия по реорганизации не позднее 15 мая текущего года.

Как пояснили в правительстве, в новом НИЦ будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл НИОКР по приоритетным направлениям развития отрасли. Центр также займется разработкой и обоснованием программ судостроения, консолидацией исследовательского, конструкторского, технологического и кадрового потенциала ведущих научных организаций.

