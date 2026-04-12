В Иране пообещали восстановить до 80% мощностей поврежденных НПЗ за пару месяцев

Иран может частично восстановить работоспособность своих поврежденных НПЗ в течение пары месяцев. Об этом заявил в эфире телеканала SNN замминистра нефти Мохаммад Садег Азимифар.

«Мы сможем восстановиться до 70-80% от прежней мощности», — сказал чиновник (цитата по Reuters).

Полное восстановление поврежденных в ходе боевых действий объектов он назвал задачей среднесрочной и долгосрочной перспективы.

Иранские власти обвиняли в атаках на стратегические объекты прежде всего Израиль. В частности, апреля иранские СМИ сообщали об ударе по нефтехимическому заводу на месторождении Южный Парс. 8 апреля сообщалось об ударе по НПЗ острова Лаван на юге Ирана. Этот завод, по словам замминистра Азимифара, иранские власти готовы частично запустить уже через 10 дней.