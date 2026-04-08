В Иране обвинили США и Израиль в нарушении перемирия при ударе по НПЗ

США и Израиль, нанеся удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) острова Лаван на юге Ирана, нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Ранее об атаке на объекты острова Лаван заявляла Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная компания, передает «РИА Новости». Кто именно атаковал НПЗ, компания не уточняла. Иранское агентство Mehr писало лишь о взрывах в районе завода на юге страны. На тот момент причины ЧП не были известны.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о готовности страны к двухнедельному перемирию с Ираном при условии заключения за это время мирной сделки. Иранская сторона, в свою очередь, пообещала за две недели возобновить судоходство в Ормузском проливе.