Израиль ударил по нефтехимическому заводу на иранском месторождении Южный Парс

В Иране заявили об ударе по заводу на нефтегазовом месторождении Южный Парс в городе Ассалуйе на юге страны. На территории завода раздалось несколько взрывов, заявила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Иранское агентство Tasnim заявило, что удар был нанесен Израилем и что в результате атаки были повреждены несколько производственных установок НПЗ. Масштаб ущерба выясняется, сообщений о жертвах не поступало, указывается в публикации.

Предыдущий удар по Южному Парсу — крупнейшему в мире месторождению углеводородов — был нанесен 18 марта. Работа нескольких объектов на месторождении была приостановлена. Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что просил Израиль не атаковать иранские нефтегазовые месторождения. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал от таких ударов воздерживаться.