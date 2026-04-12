Главу тюменской туркомпании подозревают в мошенничестве на 16 млн рублей

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора туристической компании, подозреваемой в мошенничестве на сумму около 16 млн руб., сообщили в УМВД России по Тюменской области. По версии следствия, женщина обманула 50 жителей региона, получив оплату за организацию туров, но обязательства по ней не выполнила.

Преступная схема действовала с июня 2025 года по январь 2026 года. Подозреваемая заключала договоры на организацию различных видов отдыха, включая пляжный и экскурсионный туризм, но после получения денег переставала выходить на связь, не предоставляла путевки и билеты и не возвращала средства.

Следователи установили, что похищенные деньги были потрачены на личные нужды директора турфирмы. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей предъявлены обвинения по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ. Ей грозит лишение свободы до 10 лет.