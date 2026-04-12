Хинштейн: в списке пропавших без вести остается 381 житель Курской области

В реестре пропавших без вести жителей приграничных районов Курской области значится 381 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Губернатор региона Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор региона Александр Хинштейн

«Возвращение людей — большой подарок в канун Светлого Воскресения Христова. Эти люди — последние из числа насильно удерживаемых украинской стороной, по данным Украины. Но, к сожалению, не последние из числа пропавших без вести жителей приграничья — их в реестре остается 381 человек»,— написал Александр Хинштейн.

11 апреля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «175 на 175». Кроме того, в Курск вернулись семь жителей Суджанского района, которых во время боев в регионе в 2024-2025 годах вывезли в Сумскую область Украины. Среди вернувшихся курян — пять женщин и двое мужчин.