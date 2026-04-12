Tasnim: Иран отказался от предложения США о вывозе обогащенного урана

Вашингтон на переговорах с Тегераном настаивал на вывоз из Ирана запасов обогащенного урана, пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник. Иран отказался от выполнения этого условия.

«Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов»,— передает Tasnim. Как уточняет агентство, Иран «свел эти попытки на нет».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на переговорах, заявил, что Тегеран не принял условия Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты пока не видят готовности Ирана отказаться от возможности разработки ядерного оружия.