Армия Израиля провела рейды на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что военнослужащие провели рейды «на объектах террористической инфраструктуры» на юге Ливана. Убиты несколько членов группировки «Хезболла».

Как уточнил ЦАХАЛ, на одном из объектов израильские военнослужащие обнаружили членов «Хезболлы». Между ними начался бой. Двое военнослужащих Израиля ранены. Число погибших членов «Хезболлы» ЦАХАЛ не раскрыл.

9 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале переговоров с Ливаном по теме разоружения «Хезболлы» и установления мира между странами. По информации Al Jazeera, США и Иран на переговорах в Исламабаде также договорились об ограничении ударов по южным районам Ливана.

