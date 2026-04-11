Al Jazeera: Иран и США договорились об ограничении ударов по югу Ливана

США и Иран на переговорах достигли договоренности об ограничении ударов по южным районам Ливана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

При этом договор о полном прекращении огня в Ливане еще не заключен, уточнили собеседники телеканала. Они также заявили о возможном продвижении вопроса о разблокировке иранских активов, которые хранятся в Катаре и других иностранных банках. При этом AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало, что Вашингтон отрицает информацию о согласии разморозить активы Тегерана.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что страна не намерена обсуждать прекращение огня с ливанским движением «Хезболла». По его словам, «Хезболла» не прекращает наносить удары по Израилю и остается главным препятствием к миру между двумя странами.