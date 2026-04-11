В Калининграде загорелись склады на площади 400 квадратных метров

В Калининграде на Камской улице горят склады на площади 400 кв. м. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Калининградской области в Telegram-канале.

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Возгорание тушат 53 сотрудника и 13 автомобилей МЧС, сообщили в ведомстве.

«МК Калининград» со ссылкой на очевидцев пишет, что очаг возгорания находится рядом с пожарной частью. Спасатели огородили территорию, где вспыхнул огонь. В воздухе виден черный дым.

