Израиль отказался обсуждать перемирие с «Хезболлой»

Израиль не намерен обсуждать прекращение огня с ливанским движением «Хезболла», заявил посол в США Йехиэль Лейтер в комментарии The Times of Israel. По его словам, «Хезболла» продолжает атаковать Израиль и остается главным препятствием к миру между двумя странами.

Во время телефонного разговора 10 апреля с послом Ливана в США Надой Хамаде и главой американской дипмиссии в Ливане Мишелем Иссой стороны договорились о начале официальных мирных переговоров 14 апреля. Однако вопрос перемирия с «Хезболлой» не входит в повестку предстоящих обсуждений.

7 апреля США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. Израиль поддержал приостановку боевых действий, однако продолжил атаковать Ливан. По данным Axios, американская сторона просила Израиль прекратить удары по Ливану перед началом переговоров с делегацией Ирана в Исламабаде. Встреча должна состояться сегодня после 15:00 мск.