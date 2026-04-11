CNN: несколько судов прошли через Ормузский пролив

Несколько судов прошли через Ормузский пролив в преддверии мирных переговоров между Ираном и США в Исламабаде. Большинство из этих судов — китайские, сообщает CNN со ссылкой на портал MarineTraffic.

Общее количество судов не приводится. По данным CNN, один китайский балкер прошел через пролив ночью после того, как почти месяц назад вышел из иракского порта Умм-Каср. Еще два китайских танкера, каждый вместимостью около 300 тыс. т, направляются к проливу вдоль иранского побережья.

Канал уточняет, что трафик в проливе «по-прежнему составляет лишь небольшую часть от обычного уровня» — около 100 судов в день.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие, к которому также присоединился Израиль. Господин Трамп рассчитывает, что Ормузский пролив откроется «автоматически» при достижении сделки с Ираном. The New York Time пишет, что пролив не удается полностью открыть из-за хаотичности расположения мин.

Подробности — в материале «Ъ» «"Эпическая ярость" сменилась спокойствием».