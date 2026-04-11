Трамп: Ормузский пролив откроется «автоматически» при достижении сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что при достижении соглашения между Вашингтоном и Ираном судоходство в Ормузском проливе возобновится «автоматически». По его словам, это произойдет «довольно скоро».

«Не забывайте, что мы не пользуемся проливом, его используют другие страны. И другие страны помогут (возобновить судоходство,--"Ъ"), но мы не пользуемся (проливом,— "Ъ"). Это будет непросто»,— сказал господин Трамп журналистам.

11 апреля в Исламабаде должны пройти переговоры между США и Ираном. Тегеран заявлял, что до начала переговоров Вашингтон должен добиться прекращения ударов Израиля по Ливану и разблокировать иранские активы. Дональд Трамп сообщал, что главное условие мира — отказ Ирана от ядерного оружия.