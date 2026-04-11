NYT: Иран не может открыть Ормузский пролив из-за хаотичности расположения мин

Ирану не удается полностью открыть Ормузский пролив из-за трудностей с обнаружением и обезвреживанием мин, установленных в его акватории. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По информации издания, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заминировал пролив в марте с помощью небольших судов вскоре после начала военных действий США и Израиля. Это привело к остановке судоходства в регионе и резкому росту мировых цен на энергоносители. Проход был открыт лишь для судов из дружественных стран, включая Россию и Китай, и для тех, кто согласился платить пошлину.

КСИР рассылал карту «безопасных коридоров» прохода через Ормузский пролив, сообщает NYT. Однако точность этих карт сомнительна: многие мины устанавливались хаотично и без фиксации координат, а некоторые взрывные устройства специально пускали дрейфовать. Это создает серьезные проблемы для обнаружения и обезвреживания мин, поясняет газета.

Как отмечают в беседе с NYT американские официальные лица, процесс нейтрализации морских мин значительно сложнее их установки. Ни США, ни Иран не располагают мощным оборудованием для быстрого разминирования. У ВС США есть лишь прибрежные корабли с тралами, а иранские силы не обладают возможностями оперативно нейтрализовать даже собственные боеприпасы.

Ормузский пролив — стратегически важный маршрут, через который проходит около 15% мировой нефти и 20% сжиженного природного газа. В процессе переговоров США требуют от Ирана полного открытия морского коридора, иначе боевые действия возобновятся. Сейчас между странами действует двухнедельное перемирие.