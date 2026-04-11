CNN: Китай поставит Ирану системы ПВО

Китай в ближайшие несколько недель собирается поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

Собеседники канала рассказали, что Китай передаст Ирану переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS. Они «представляли асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США» в ходе военных действий на Ближнем Востоке. По данным CNN, Пекин пытается перенаправить грузы через третьи страны, «чтобы скрыть их истинное происхождение».

Телеканал также утверждает, что Иран может использовать режим прекращения огня для пополнения запасов отдельных видов вооружений «при помощи ключевых иностранных партнеров». Какие еще страны могут поставить оружие, не уточняется. Источники CNN уверяют, что китайские компании продолжают продавать Ирану технологии двойного назначения, находящиеся под санкциями. Это позволяет Тегерану продолжать наращивать вооружения и совершенствовать свои навигационные системы.

В посольстве Китая в Вашингтоне информацию о поставках оружия не подтвердили: «Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; информация, о которой идет речь, не соответствует действительности».

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном, к которому также присоединился Израиль. По версии AP, перемирия удалось достичь в том числе благодаря вмешательству КНР. При этом канал ABC сообщал, что китайский ИИ помогает Ирану наносить удары по военным целям США.

