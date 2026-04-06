Китайский ИИ помогает Ирану наносить удары по военным целям США

Иран использует китайские технологии искусственного интеллекта (ИИ) для ударов по американским военным целям на Ближнем Востоке, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков. Эксперты отмечают, что ИИ, обрабатывающий данные со спутников, позволяет наводить ракеты и БПЛА с точностью до 30 квадратных дециметров.

Как отмечает ABC, иранские военные используют ИИ от шанхайской компании MizarVision. В начале марта сообщалось, что MizarVision публикует в интернете спутниковые снимки высокой четкости с дислокацией американских военных объектов, в том числе места базирования истребителей F-22.

Генерал-майор ВС Австралии в отставке Гас Маклаклан в интервью ABC сообщил, что австралийским властям необходимо серьезно отнестись к этой информации, поскольку под удар могут попасть и австралийские военные, дислоцированные в регионе.

Екатерина Наумова