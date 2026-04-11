Кондратьев доложил Путину о ходе посевной кампании в Краснодарском крае

Президент Владимир Путин поздно вечером 10 апреля встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Тот рассказал о ходе посевной кампании в регионе. По его словам, под озимыми находятся 1,8 млн га и «всходы хорошие».

«У нас, у селян, как говорится, не принято загадывать, но тем не менее, всходы хорошие, запас влаги в почве — больше метра. Это обещает хороший урожай. Но мы всегда стучим (по дереву), потому что урожай — не тот, который в поле, а тот, который в закромах»,— заявил господин Кондратьев (цитата по сайту Кремля).

Глава Кубани назвал важной культурой свеклу: в регионе находятся 15 сахарных заводов. При этом он отметил, что погода не позволяет увеличить посевы подсолнечника и кукурузы. «26% у нас подсолнечника и процентов семь кукурузы, потому что погода пока не позволяет развернуться, как говорится, на всю мощь»,— уточнил Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин обратил внимание на снижение уровня сельхозпроизводства в регионе в 2025 году. Губернатор допустил, что на это повлияло снижение урожая пшеницы прошлого года: всего было собрано 11 млн 200 тыс. т. «Потому что вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели. Это тоже правда. Здесь это, может быть, повлияло»,— добавил он.

В середине марта стоимость российской пшеницы на мировых рынках увеличилась на $4 за неделю, до $238–240 за т. Это стало максимумом с августа 2025 года. Аналитики прогнозируют, что экспорт пшеницы по итогам всего сезона-2025/26 превысит прогноз.

