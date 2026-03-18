Зерна полные порты

Объем экспорта российский пшеницы в марте может составить 4,3–4,5 млн тонн, что более чем в два раза превысит значение того же периода прошлого года. За неделю аналитики увеличили свои прогнозы по экспорту на 16,2–21,6%, вдохновившись ростом экспортных цен в контексте ослабления рубля. В случае сохранения конъюнктуры экспорт пшеницы и по итогам всего сезона-2025/26 превысит прогноз.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Экспорт российской пшеницы в марте может составить 4,3–4,5 млн тонн, ждут в аналитическом центре «Русагротранса». За неделю эксперты повысили свой прогноз на 16,2–21,6%: 11 марта они предполагали, что отправлены за рубеж будут 3,7 млн тонн. Если новый прогноз реализуется, объем экспорта превысит значение марта прошлого года более чем в два раза. Показатель также окажется на 48,3–55% выше среднего мартовского значения за пять лет (2,9 млн тонн). Результат может стать вторым после рекордного марта 2023 года, отмечают в «Русагротрансе».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько ждет, что в марте экспорт российской пшеницы составит 4,2–4,5 млн тонн. Прогноз также был повышен: ранее аналитики предполагали, что объем поставок будет менее 4 млн тонн. Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что по итогам прошлой недели ожидания относительно мартовского экспорта пшеницы составили 3,8 млн тонн. На этой они могут быть скорректированы: значение в 4 млн тонн выглядит достижимым.

Увеличению экспорта в марте способствовал в том числе погодный фактор, поясняет Дмитрий Рылько. В феврале судоходство в портах Черного моря было ограничено, скопились значительные неотгруженные объемы, напоминает он. Но существенное влияние на рынок, по мнению эксперта, оказывает и активизация спотовых продаж. Этому способствовал рост экспортных цен на пшеницу, произошедший в контексте ослабление рубля. Подорожание доллара традиционно стимулирует аграриев наращивать продажи за рубеж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Согласно аналитическому центру «Русагротранса», экспортная стоимость российской пшеницы с поставкой в марте—апреле за неделю выросла на $1, до $240 за тонну. Также дорожала продукция основных стран-конкурентов: США, Украины, и Румынии. Предпосылки к росту цен на пшеницу сложились из-за ситуации на Ближнем Востоке. Сказались подорожание углеводородов, опасения относительно будущего урожая и обеспеченности удобрениями (см. “Ъ” от 15 марта). Внутри страны пшеница четвертого класса с протеином 12,5% на 18 марта, по данным аналитического центра «Русагротранса», в глубоководных портах стоила 16,8–17 тыс. руб., прибавив 500 руб. к предыдущей неделе и достигнув полугодового максимума.

К факторам, влияющим на рост экспорта, добавляется высокий спрос: импортеры заинтересованы в пополнении стратегических резервов зерна, считают в аналитическом центре «Русагротранса». Андрей Сизов отмечает, что январе—марте закупки российской пшеницы год к году существенно увеличили в том числе Алжир и Саудовская Аравия.

В последнюю неделю больший интерес к российской пшенице проявляют и другие покупатели, например Египет.

Дмитрий Рылько предполагает, что объем экспортных поставок в ближайшей перспективе продолжит расти. Стоимость нефти увеличивается под влиянием ситуации на Ближнем Востоке, а рубль продолжает слабеть, замечает он. Эксперт не исключает, что совокупный экспорт российской пшеницы в сезоне-2025/26 в итоге может превысить текущий прогноз ИКАР в 46 млн тонн.

В аналитическом центре «Русагротранса», впрочем, не исключают, что на рынок начнет давить рост экспортной пошлины, размер которой рассчитывается по формуле, учитывающей закупочные цены. Многие потребители и импортеры откладывают новые покупки до мая, готовясь к стабилизации или снижению значений, добавляют в компании.

Александра Мерцалова