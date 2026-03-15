Экспортеры перебирают зерно

Стоимость российской пшеницы на мировых рынках увеличилась на $4 на неделю, до $238–240 за тонну. Это максимальные значения с августа 2025 года. Дорожает пшеница и у стран-конкурентов. Стоимость пшеницы зависит от цен на углеводороды из-за большого расхода горюче-смазочных материалов и потребности в азотных удобрениях. Мировая конъюнктура влияет на внутренних покупателей: российские мукомолы и животноводы готовы платить за зерно больше.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средняя экспортная стоимость российской пшеницы с 12,5% протеина на 13 марта составила $238–240 за тонну, прибавив за неделю $4, или 1,7%, подсчитали в «Совэконе». Это максимум с августа 2025 года. В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) также зафиксировали наиболее высокий экспортный индекс пшеницы за последние семь месяцев: на 6 марта он составил $236,7 за тонну. За неделю он прибавил 0,9%, за месяц — 2,3%. В аналитическом центре «Русагротранса» ранее отмечали, что на 11 марта цены на российскую пшеницу выросли на $3 за тонну, до $239. Это значение там также называли самым высоким с августа.

Дорожает также пшеница российских конкурентов.

По данным «Совэкона», французская продукция за неделю выросла в цене на $7, до $274 за тонну, украинская — на $4, до $235 за тонну, канадская — на $2, до $275,2. Увеличение стоимости аналитики также зафиксировали для пшеницы из Болгарии, Румынии, США, Аргентины и Австралии. Экспортеры после попыток снизить закупочные цены в портах были вынуждены перейти к обратному движению, констатирует директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов.

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, закупочные цены на пшеницу растут вслед на фьючерсными. Он объясняет рост в том числе влиянием конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на пшеницу сильно зависят от цен на углеводороды: сказываются высокий расход горюче-смазочных материалов в период сева и уборки зерновых, переработка значительной доли сельхозкультур в биотопливо и стоимость азотных удобрений.

Цена последних на 70–80% зависит от природного газа, говорит он.

Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов отмечает, что военный конфликт приводит к увеличению стоимости фрахта и страхования судов, что также сказывается на цене зерна. Рынок поддерживают и опасения по будущему предложению в Черном море, добавляет эксперт. Одновременно, по словам Андрея Сизова, в мире на пшеницу сохраняется достаточно высокий спрос.

Растущие экспортные цены разогревают внутренний рынок. Согласно «Совэкону», средняя стоимость пшеницы третьего класса в России за прошлую неделю увеличилась на 150 руб., до 14,2 тыс. руб. за тонну, четвертого — на 125 руб., до 13,9 тыс. руб., пятого — на 150 руб., до 12,6 тыс. руб. Высокий спрос экспортеров вызывает опасение у внутренних покупателей — мукомолов и животноводов, побуждая их также предлагать высокие цены, отмечают аналитики. Дмитрий Краснов говорит, что с февраля закупочные цены на пшеницу выросли на 700 руб. за тонну.

Прогнозы по экспорту российской пшеницы пересматриваются в сторону увеличения. В аналитическом центре «Русагротранса» 11 марта повысили ожидания относительно всего месяца с 3,6 млн до 3,7 млн тонн. Если они реализуются, объем поставок на 84,1% превысит значение за аналогичный период 2025 года и на 27,6% среднее мартовское значение за пять лет.

Маршруты экспорта российской пшеницы могут поменяться.

Дмитрий Краснов предполагает, что из-за ограничений судоходства торговля с Ираном частично переориентируется на Каспийское море. Сейчас мощности российских зерновых портов здесь оцениваются в 3 млн тонн в год, а с учетом рейдовой перевалки и новых проектов в Махачкале — в 4,5–5 млн тонн. Но поставки по этому маршруту могут ограничивать доступность балкеров и обмеление Каспийского моря, считает эксперт.

Потенциал роста экспортных цен на пшеницу, вероятно, еще не исчерпан, считает господин Сизов. Дмитрий Краснов полагает, что, если дефицит удобрений на мировом рынке затянется, это может привести к снижению ожиданий относительно будущего урожая, поддержав спрос и цены на российское зерно. Аналитики ЦЦИ прогнозируют стабилизацию показателей в ближайшие несколько недель.

Александра Мерцалова