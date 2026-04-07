Злаки утратили твердость

Цена реализации пшеницы на внутреннем рынке в феврале сократилась на 18,3% год к году, до 11,6 тыс. руб. за тонну. Это объясняется профицитом предложения из-за высокого урожая и ограниченного спроса: производство муки сокращается. Снижение цен сказывается на рентабельности производителей и может привести к пересмотру посевов.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Средняя стоимость реализации пшеницы производителями в феврале составила 11,6 тыс. руб. за тонну, сократившись на 18,3% год к году, следует из данных Росстата. Наиболее выраженное снижение служба зафиксировала в ключевых регионах производства. В центре и на юге страны средние цены сократились более чем на 20% год к году, до 11,8 тыс. и 12,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

Главным фактором снижения цен, вероятно, стал рост предложения.

В феврале сельскохозяйственные организации продали 3,1 млн тонн зерна, что больше на 12,3% год к году. В предыдущем сезоне валовый сбор был высоким, сформировался избыток предложения, констатирует гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Он обращает внимание и на то, что укрепление рубля привело к снижению доходности поставок на внешние рынки.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина отмечает, что спрос со стороны переработчиков остается сдержанным. Производство пшеничной муки в России сокращается в среднем на 3–5% из-за снижения спроса на хлебобулочные изделия, говорит она. Стоимость реализации производителями муки в феврале, по данным Росстата, сократилась год к году на 5,2%, до 23,4 тыс. руб. за тонну.

Впрочем, президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов отмечает, что мука — это лишь 20% в себестоимости хлеба и хлебобулочных изделий.

Заметно растут, по его словам, остальные издержки, включая затраты на логистику, индексацию зарплат, платежи за воду, газ, электроэнергию, налоги. Средняя розничная стоимость хлеба и хлебобулочных изделий на 30 марта, по данным Росстата, составила 121,7 руб. за 1 кг, прибавив год к году 12,8%.

В марте внутренние цены на пшеницу поддержал экспорт. Согласно KSM, зерно третьего класса на юге подорожало на 0,7% за месяц, до 15 тыс. руб. за тонну. Схожая ситуация с сырьем третьего и четвертого классов. Экспортная стоимость за март в то же время выросла на 5,6%, до $247 за тонну, следует из данных аналитического центра «Русагротранса». «Механизм плавающей пошлины изымает сверхдоходы экспортеров, не давая мировым ценам напрямую поднять внутренние»,— поясняет госпожа Корягина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

На внутреннем рынке, по словам руководителя проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Константина Власова, продается 50–60% выращиваемой в России пшеницы. Низкие цены вкупе с растущими издержками давят на рентабельность производителей.

Эксперт не исключает, что аграрии примут решение о сокращении площадей под яровой пшеницей.

Андрей Недужко говорит, что частично бизнес уже диверсифицирует севооборот в пользу более маржинальных культур, в первую очередь масличных и бобовых. Рентабельное производство пшеницы, по словам Альбины Корягиной, сохраняется преимущественно на юге страны за счет близости к портам.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров