СКР назвал переохлаждение причиной смерти двух туристов на Камчатке

СКР рассказал о ходе расследования уголовного дела о гибели двух туристов, попавших в пургу на Камчатке. По версии следствия, причиной их смерти стало переохлаждение.

Согласно пресс-релизу СКР, туристы погибли «вследствие ненадлежащей оценки погодной и метеорологической обстановки, непринятия мер по обеспечению безопасности участников похода и несоблюдения установленных требований безопасности». Тела погибших с признаками обморожения доставлены в город Елизово.

Следователи допросили выживших туристов. Назначено семь судебно-медицинских экспертиз, которые должны помочь установить точные причины смерти, а также степень тяжести вреда, причиненного пострадавшим.

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Череповца пропала во время похода в Налычевском парке. Они вышли в поход из поселка Пиначево 28 марта. 3 апреля у реки Шумная, предположительно, из-за конфликта группа разделилась. Из девяти человек семеро продолжили путь без спутникового телефона и палатки. Пятеро выживших получили обморожение, сообщили «Ъ» в правительстве региона. Дело возбуждено по подозрению в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более человек (ч. 3 ст. 238 УК).