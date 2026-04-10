Группа туристов пропала во время похода на Камчатке

Семь туристов из Санкт-Петербурга и Череповца пропали на Камчатке во время похода в Налычевском парке. Их поиски осложняет метель.

Как сообщил глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев, группа туристов вышла в поход из поселка Пиначево 28 марта. 3 апреля, предположительно, из-за конфликта они разделились. Семь человек продолжили путь без спутникового телефона и палатки, двое пошли по сокращенному маршруту и сейчас находятся на Семеновском кордоне.

«Ругаться, делиться на подгруппы надо дома, а не на маршруте. Без палатки ходить через Авачинский перевал зимой в плохой прогноз — безумие»,— добавил господин Лебедев. Он уточнил, что на поиски туристов направились спасатели. Рассматривается вопрос о привлечении авиации МЧС.

Позднее Сергей Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, часть группы найдена. Несколько человек могли погибнуть. «Пока известно о судьбе пятерых туристов. О судьбе двоих сведений нет. Спасательная операция продолжается»,— уточнил он.